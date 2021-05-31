В Ленобласти COVID подхватили еще 89 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 31 мая.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в регионе выявлено 45 238 случаев заболевания. При этом выздоровели за сутки 77 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 17-м месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 614 человек. Следом идет Петербург — 822 инфицированных. Третье место у Подмосковья — 752 новых ковид-пациента.

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