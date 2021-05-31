В Ленобласти неравнодушный мужчина спас нерпенка без глаза

В «Фонд друзей балтийской нерпы» поступил еще один нерпенок. Его привез неравнодушный мужчина, преодолевший для этого почти 600 километров.

В понедельник, 31 марта, ладожскую нерпу доставили из реки Паша. Животное находилось в поселке Часовенское, он находился примерно в 50 километрах от Ладоги по реке.

В официальной группе Фонда рассказали, что состояние нерпы оценивается как плохое — у него нет одного глаза, и наблюдается пневмония.

Напоминаем, что это – далеко не первый найденный нерпенок, нуждающийся в помощи человека. Уже нескольких малышей приняли в фонде и занимаются их восстановлением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на берегу Невы в поселке имени Свердлова нашли истощенного ладожского нерпенка.