Почти 50 тысяч семей в Петербурге живут за чертой бедности

Почти 50 тысяч семей в Петербурге живут за чертой бедности
Ржаненков отметил, что в городе порядка 48 тысяч многодетных семей. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Северной столице за чертой бедности проживают около 48 тысяч семей. Об этом сообщил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Чиновник напомнил, что с 1 июня в стране появятся новые выплаты молодым семьям, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в послании к федеральному собранию.

На сегодняшний день в Петербурге проживают около 48 тысяч семей с доходами ниже прожиточного минимума. Также в городе насчитывается более 70 тысяч семей, в которых нет одного из родителей. Кроме того, есть более 17 тысяч детей-инвалидов.

Ржаненков отметил, что в городе порядка 48 тысяч многодетных семей. По его словам, недавно в Смольном подписали постановление о помощи на основании социального контракта. Поддержку окажут малоимущим семьям, а также горожанам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Такой контракт заключается на срок до года. Если семья не получает прожиточный минимум на человека (11900 рублей), ей предоставляется помощь», — заявил председатель комитета.

На эти цели в Смольном выделили почти 500 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных.

новости СПб поддержка черта бедности


 

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