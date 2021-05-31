В Петербурге горожане погрязли в 7-балльных пробках

В Петербурге горожане погрязли в 7-балльных пробках
Автомобильные пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс. Пробки"

Сегодня в Северной столице собрались семибалльные пробки. Горожане едут с работы.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в понедельник, 31 мая, к 18:30 ситуация на дорогах города оценивается в 7 баллов. Однако уже к 20:00 движение будет разгружено, в городе ожидаются уже 4-балльные пробки.

Наибольшее скопление машин наблюдается на набережных Кутузова и Арсельева, Каменноостровском и Лесном проспектах, на Пироговской набережной, на Полюстровском проспекте, на шоссе Революции, проспекте Энергетиков, на Магнитогорской и Якорной улицах, на Невском проспекте, на Обводном канале.

Красные участки также имеются в Кудрово, ЗСД, в Петергофе, во Всеволожске, в Пушкине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки спб


 

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