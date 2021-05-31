1 июня в Ленобласти будет тепло, но не солнечно

1 июня в Ленобласти будет тепло, но не солнечно
В Ленобласти 1 июня будет тепло. Фото: pixabay.com

Во вторник, 1 июня, в Ленинградской области будет переменная облачность. Этим днем существенных осадков не ожидается.

Завтра днем ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду в северо-восточном направлении.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха днем прогреется до +15…+20 градусов. Днем атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы рассказал о том, как погода прогнозируется Петербурге в июне.

Также gazeta.spb.ru писала, что ураган лишил аистов крова: в Ленинградской области местные жители взялись строить новый дом для птиц. Так, в Гатчинском районе спасают семейство аистов, ведь их дом разрушил ураган.

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