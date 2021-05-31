Брагин оценил победу сборной России над Швецией в матче ЧМ-2021

Брагин оценил победу сборной России над Швецией в матче ЧМ-2021
Валерий Брагин. Фото: ФХР

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Очень хорошая и полезная перед плей-офф игра. Свою роль сыграло и то, что хорошую игру провёл Самсонова. Три последних встречи он уверенно сыграл, рад за него», — цитирует слова тренера «Чемпионат».

Сборная России обыграла команду Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Матч прошел в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершился в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе российской сборной шайбы забросили Антон Слепышев и Александр Барабанов. У Швеции заброшенными шайбами отметились Йеспер Фрёден, Виктор Олофссон. Победный буллит на свой счет записал Владимир Тарасенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России и сборная Словакии сыграли сегодня, 24 мая, в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Их встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков, которые смогли выиграть россиян впервые с 2004 года.

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