Волна солнечной плазмы накроет Землю

Волна солнечной плазмы накроет Землю
Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю. Фото: NASA/GSFC/SDO

Облако солнечной плазмы достигнет Земли 1 июня.

Как сообщает портал spaceweather.com, корональный выброс массы был зафиксирован на Солнце 28 мая, при этом периферия выброшенного облака долетит до Земли и может вызывать незначительные геомагнитные бури самого низкого класса G1.

Жители полярных широт 1 июня смогут увидеть красивое полярное сияние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что человечество станет космическим видом, будет обитать на нескольких планетах, считает глава американской компании SpaceX Илон Маск. Как заявил он на пресс-конференции, для начала надо построить город на Марсе и постоянно обитаемую базу на Луне.

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