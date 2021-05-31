Волна солнечной плазмы накроет Землю

Облако солнечной плазмы достигнет Земли 1 июня.

Как сообщает портал spaceweather.com, корональный выброс массы был зафиксирован на Солнце 28 мая, при этом периферия выброшенного облака долетит до Земли и может вызывать незначительные геомагнитные бури самого низкого класса G1.

Жители полярных широт 1 июня смогут увидеть красивое полярное сияние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что человечество станет космическим видом, будет обитать на нескольких планетах, считает глава американской компании SpaceX Илон Маск. Как заявил он на пресс-конференции, для начала надо построить город на Марсе и постоянно обитаемую базу на Луне.