Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 17 тысяч человек

Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 17 тысяч человек
Петербуржцы проходят тесты на коронавирус. Фото: unsplash

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 17 334 человека.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 17 203 раза. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю в Петербурге стало на 10% больше ковид-пациентов.

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