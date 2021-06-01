В Ленобласти еще 90 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявлено 45 328 случаев заболевания. При этом выздоровели 42 481 пациент, включая 93 за последние сутки. Кроме того, сегодня стало известно о девяти летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 1445.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва. Третье место у Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю в Петербурге стало на 10% больше ковид-пациентов.