Город просыпается: утром 1 июня 3-балльные пробки

Город просыпается: утром 1 июня 3-балльные пробки
В Петербурге на дорогах трехбалльные пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

Сегодня в Северной столице собрались трехбалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», во вторник, 1 июня , к 8:00 ситуация на дорогах города оценивается в 3 балла. При этом, через час, к 9:00 ситуация усугубиться. Автомобильные пробки станут уже пятибалльными.

Наибольшее скопление машин наблюдается на Кушелевской дороге, Новороссийской улице, на проспекте Маршала Блюхера и проспекте Непокоренных, а также на Политехнической улице, на Шафировском проспекте, на улице Комунны, на Индустриальном и Каменноостровском проспекте, на Комаровском мосту, на Среднеохтинском и Большеохтинском проспекте, на Воскресенской и набережной Кутузова.

Красные участки также имеются на КАДе, в Кудрово, во Всеволожске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки спб


 

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