В мире смягчают ограничения, пока ученые говорят о появлении COVID-26 и COVID-32 – новое о коронавирусе за сутки

Пока в мире смягчают коронавирусные ограничения, ученые высказывают опасения возникновение новых пандемий. По кругу процесс может пойти, если исследователи не разберутся с происхождением SARS-CoV-2.

Ограничения решили смягчить в Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение июня еще будет действовать комендантский час с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье.

При этом накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил: Турция надеется на возобновление авиасообщения с Россией. Напомним, что ограничение на перелеты с Турцией были введены с 15 апреля по 1 июня.

Ученые, между тем, считают, что, если в мире не смогут разобраться с происхождением вируса SARS-CoV-2, человечество могут настигнуть новые пандемии. Такое мнение высказал исследователь из США, директор Центра разработки вакцин Техасской детской больницы Питер Хотез. По мнению специалиста, вполне вероятно появление COVID-26 и COVID-32.

А вот индийский штамм коронавируса, о котором немало говорили в последнее время, серьезной опасности не представляет. В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» не увидели предпосылок для того, что новый штамм сможет стать причиной серьезной пандемии.

Так или иначе, во всем мире надеются на то, что побороть пандемию COVID-19 поможет массовая вакцинация населения. К слову, директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал, что сегодня необходимости вакцинировать домашних животных от коронавируса нет. Он отметил, что в настоящее время в России предлагают такую услугу, но международных рекомендаций по этому вопросу нет. Специалист считает, что пока вакцинация питомцев нецелесообразна, поскольку риск заражения человека от животного невелик.