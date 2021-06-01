На Лиговском ночью открыли стрельбу из сигнального пистолета: хулиганами оказались несовершеннолетние

С подростками провели профилактическую беседу, а их старшего товарища привлекут к административной ответственности. Фото: pixabay

С подростками провели профилактическую беседу, а их старшего товарища привлекут к административной ответственности. Фото: pixabay

Минувшей ночью на Лиговском проспекте в центре Петербурга заметили компанию молодых людей, нарушавших общественный порядок.

Около 23 часов 31 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе возле дома №46 по Лиговскому проспекту. Как выяснили оперативно прибывшие к месту происшествия стражи порядка, стреляли из сигнального пистолета. Что примечательно, хулиганами оказались несовершеннолетние — четверо подростков 16-17 лет, — а также их 20-летий приятель. Именно у него правоохранители изъяли оружие.

К счастью, нарушители спокойствия не успели никому навредить. Тем не менее, все пятеро были доставлены в участок — школьников после профилактической беседы передали родителям, а в отношении совершеннолетнего молодого человека составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

А в Невском районе в тот же день не обошлось без пострадавших. В дежурную часть МВД через экстренную службу 112 около семи часов вечера обратился 35-летний машинист буровой установки. Он рассказал, что возле дома №20 по Железнодорожному проспекту неизвестный мужчина расклеивает листовки, рекламирующие интимные услуги.

Спустя 20 минут к месту вызова прибыл наряд полиции. Стражи порядка выяснили, что заявитель сначала попытался пресечь деятельность неизвестного, сделав «рекламщику» замечание. В ответ, однако, молодой человек выстрелил из газового пистолета прямо в лицо оппоненту. В итоге пострадавшему пришлось обратиться за помощью к полицейским.

Хулигана задержали «по горячим следам» неподалеку от места происшествия. Им оказался 28-летний безработный житель проспекта Славы. Его привезли в отдел полиции и составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас молодой человек находится в специальном помещении для содержания задержанных.