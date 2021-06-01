В центре Петербурга горожане пожаловались на подростков с сигнальным пистолетом

Пятеро молодых людей с сигнальным пистолетом устроили стрельбу в центре Северной столицы.

Подростки устроили стрельбу в центре Петербурга. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

О том, что в центре Петербурга на Лиговском проспекте происходит хулиганство, 31 мая очевидцы сообщили очевицы полиции.

По адресу приехали правоохранители и задержали пятерых молодых людей.

Установлено, что из всех участников только одному молодому человеку уже есть 18 лет. Так, у этого 20-летнего парня полиция изъяла оружие.

Однако пистолет оказался сигнальным. Несмотря на это, молодому человеку не уйти от административного протокола за мелкое хулиганство.

Четверо других участников, устроивших беспорядок в центре города, еще не достигли совершеннолетия. Молодым людям по 16-17 лет. В связи с этим вопрос с ними пришлось решать через законных представителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроившего стрельбу в Екатеринбурге направят на психиатрическую экспертизу.