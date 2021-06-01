Германия покончила с производством урана

Прекращение производства урана на немецкой земле было под контролем Евратома и Международного агентства по атомной энергии. Фото: pixabay.com

Прекращение производства урана на немецкой земле было под контролем Евратома и Международного агентства по атомной энергии. Фото: pixabay.com

Германия прекратила производство урана. Сегодня власти Германии завершили 30-летнюю программу по добычи радиоактивного вещества.

Последняя партия смеси воды и оксида урана весом в 20 тонн покинула завод Wismut, сообщает Deutsche Welle. Урановую смесь 22 года года закупала американская компания Nuclear Fuels, которая производит ядерное топливо.

Прекращение производства урана на немецкой земле было под контролем Евратома и Международного агентства по атомной энергии. Последние 30 лет в Германии вели доразработку запасов. Получили более трёх тысяч тонн урана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Польше потребовали у Германии 5 млрд евро за «Северный поток — 2». Бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс заявил, что Берлин должен выплатить Варшаве компенсацию в 5 млрд евро за строительство газопровода «Северный поток — 2».