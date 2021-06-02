В России за сутки коронавирус подтвердился у 8 832 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных ковид-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 832 человек.

Об этом стало известно сегодня в среду, 2 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 5 090 249 человек.

За прошедшие 24 часа побороть болезнь смог 9 020 пациентов, 394 человека скончались в результате осложнений.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 828 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 842 человека. Третье место у Подмосковья — 761 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 88 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Турции смягчаются коронавирусные ограничения.