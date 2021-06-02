На Малой Октябрьской железной дороге стартовал 73-й сезон, однако без пассажиров

На Малой Октябрьской железной дороге стартовал 73-й сезон, однако без пассажиров
Малая Октябрьская железная дорога открыла 73-й сезон, но без пассажиров. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

На станции Царскосельская случилось торжественное открытие сезона летних практических занятий. Так, для Малой Октябрьской железной дороги это уже 73-й раз. Об этом сообщается на сайте Российских железных дорог.

Свыше 30 воспитанников детской железной дороги приняли памятные награды за ответственное отношение к учебе.

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин рассказал, что в 2020 года в связи с пандемией коронавируса дорога не могла работать. Вместе с тем учиться железнодорожникам приходилось в дистанционной форме.

Теперь же, в 2021 вновь вступили в силу очные занятия. Но несмотря на это часть ограничений все еще действует. Так, пассажиров по трассам МОЖД пока перевозить не будут.

Малая Октябрьская детская железная дорога – это более 1200 обучающихся. В течение 5 лет ребята осваивают основные виды железнодорожных профессий: проводника, контролера, диктора, дежурного по переезду, бригадира пути и другие, — рассказали телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что началась проверка после того, как на станции «Старый Петергоф» электричка насмерть сбила парня.

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