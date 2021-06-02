В Северной столице стартовал новый водный маршрут до Кронштадта

В Северной столице стартовал новый водный маршрут до Кронштадта
Между городом на Неве и Кронштадтом создали новый водный маршрут.Фото: скриншот "Форт Константин / Кронштадт / Официальный паблик"

Между городом на Неве и Кронштадтом теперь курсирует новый водный маршрут. Так, ежедневно будет по четыре рейса.

Для жителей Петербурга и туристов появился новый удобный способ приехать в Кронштадт. Начались водные рейсы, которые доставят желающих к «Острову фортов». Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на слова директора компании Юрия Набатова.

Сообщается, что начинаться рейсы будут у причала «Сенатская пристань», а заканчиваться на «Острове фортов». Кроме того, будут остановки на пристани у Дворцовой набережной.

Однако для тех, кто хочет добраться конкретно до центра Кронштадта есть и конечная остановка – Зимняя пристань.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте открылся новый сезон «Лагерь настоящих героев».

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