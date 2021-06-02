В Колпино поймали мужчину, который брызнул в слесаря из баллончика и украл у него деньги

В Петербурге в Колпинском районе города оперативники сумели поймать подозреваемого в разбойном нападении на слесаря.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в Колпино 28 мая в 17:06 35-летний слесарь сообщил, что в парадной дома 4 по улице Металлургов малознакомый мужчина брызнул в него слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика и украл у него 5 тыс. рублей.

В связи со случившемся было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция изобличен в данном преступлении 34-летнего местного жителя. Сообщается, что мужчина задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали банду, брызгающую из баллончика в продавцов и воровавшую товары.