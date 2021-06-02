В Италии вышел на свободу мафиози из «Коза Ностры»

В Италии один из самых известных мафиози Джованни Бруска вышел из тюрьмы после 25-летнего заключения.

Мужчина, которому 64 года вышел из столичной тюрьмы Ребиббья, сообщает L’Espresso.

Он являлся одним из приближенных главаря сицилийской «Коза Ностры». Бруска был замешан во многих преступлениях, но в 90-ые он стал сотрудничать с полицией и начал рассказывать о других преступниках.

Эксперты, изучавшие преступления «Коза Ностры», считают, что Бруска виновен в убийствах не менее ста человек. В том числе его обвиняли в убийстве знаменитого следователя Джованни Фальконе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии восемь человек погибли в результате крушения фуникулера. Восемь человек погибли и двое детей получили тяжёлые травмы в результате обрушения фуникулёра в Италии. Из-за обрыва каната рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 11 человек.