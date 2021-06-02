Загорелась квартира на Камышовой, снова пожар в доме Басевича, вспыхнул экскурсионный автобус с детьми: в Петербурге в 1,5 раза вырос спрос на пожарных

В Северной столице за минувший год в 1,5 раза выросло количество вакансий для пожарных, а по России число предложений по работе для спасателей, согласно исследованию «HeadHunter Северо-Запад» и вовсе увеличилось вдвое.

На сегодняшний день на Северную столицу приходится несколько сотен вакансий от общего числа — по стране их больше тысячи. Добавим, что борцам с огнем в Петербурге предлагают и достойную заработную плату в размере 50 тысяч рублей, что выше средней (34 тысячи рублей).

Эта цифра, однако, не соответствует ожиданиям соискателей — в целом по России пожарные рассчитывают на зарплату в 40-50 тысяч, а в городе на Неве надеются получать 69 тысяч рублей. Конкурс на вакансию спасателя — умеренный, на одно место претендуют три человека. При этом средний возраст соискателей составляет 35 лет, и чаще всего устроиться в пожарную часть хотят мужчины.

Стоит отметить, что в необходимость больше числа пожарных в Петербурге в последнее время действительно легко поверить. Вспомнить только пожар на «Невской мануфактуре», произошедший 12 апреля. Тогда огонь охватил 10 тысяч квадратных метров старого предприятия. В борьбе с пламенем погиб пожарный, а трое его коллег получили серьезные ожоги.

Сейчас «Невскую мануфактуру» придется долго и дорого реставрировать — к счастью, и власти, и акционеры предприятия выступили за сохранение и восстановление аутентичного вида объекта культурного наследия.

Пожары в сводке новостей встречаются едва ли не каждый день. На рассвете 2 июня спасателям пришлось тушить квартиру в жилом доме на Камышовой улице. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

В первый день лета пожарные выехали на очередной вызов к дому Басевича, на Большой Пушкарской, 7. В этот раз в доме горел мусор на площади 1 «квадрат», однако это уже четвёртое возгорание за последние четыре недели. Скандальную историю вокруг исторической постройки Gazeta.SPb рассказывала ранее.