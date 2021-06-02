Фонд Катара станет соинвестором скоростной трассы в Петербурге

Фонд Qatar Investment Authority планирует купить 24,99% долей в проекте петербургской платной дороги «Западный скоростной диаметр» (ЗСД).

Qatar Investment Authority действует через свою 100% дочернюю компанию F4 Holding LLC. Предполагается что сделка будет закрыта во второй половине 2021-го года.

«ООО „ВТБ Инфраструктурный холдинг“ и Суверенным фондом Катара (Qatar Investment Authority, QIA), действующим через свою стопроцентную дочернюю компанию F4 Holding LLC, совместно с другим акционером был подписан договор купли и продажи в отношении 24,99 % в капитале ООО „Холдинг МСС», — холдинговой компании, владеющей концессионером проекта „Западный скоростной диаметр“ (ЗСД)», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Банка ВТБ Андрей Костин обсудили сотрудничество по инфраструктурным проектам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Организация примет участие в финансировании строительства первого этапа ЗСД. На эти цели ВТБ выделит 1 миллиард рублей. Власти и банк уже обсуждают конкретные рабочие вопросы реализации проекта.