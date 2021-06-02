Гейтс отметил важность равного доступа всех стран к вакцинам от ковида

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал развитые страны пожертвовать в этом году свыше миллиарда доз вакцин от коронавируса для обеспечения равного доступа к прививкам.

По его словам, страны с высоким доходом забронировали больше вакцин, чем им нужно.

«Я призываю эти страны… взять на себя обязательство как можно раньше поделиться более 1 миллиардом доз в 2021 году, в основном через (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) GAVI», — цитирует основателя Microsoft РИА «Новости».

Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. По последним данным, в мире зафиксировано 171 323 440 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 108 887 496 пациентов, число смертельных исходов достигло 3 683 015.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что победа над пандемией COVID-19 может быть достигнута благодаря дополнительным миллиардным инвестициям в строительство предприятий по производству вакцины. Об этом рассказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.