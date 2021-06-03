Кусок стены с закрашенным портретом Бродского продадут на аукционе

Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» уйдет с молотка. Аукцион продлится до 22:00 7 июня.

Работа размером 229×161 см была создана в рамках перформанса в Петербурге в 2021 году. Картина выполнена печатью по цементной штукатурке с доработкой маслом и холстом, оформлена рамой цвета под золото.

Как сообщили в Instagram-аккаунте URBAN-фреска, полученные с продажи средства пойдут на благотворительность — поддержку петербургского стрит-арта. Стартовая цена лота — 1 рубль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закрасили потрет Бродского на улице Пестеля. Автор фрески добавил, что планирует разместить картину на Манхэттене – там он планирует сделать все в рамках закона, чтобы искусство не называли актом вандализма.