Кусок стены с закрашенным портретом Бродского продадут на аукционе

Кусок стены с закрашенным портретом Бродского продадут на аукционе
Картины «Стена Бродского». Фото: скриншот Instagram

Эксклюзивный экземпляр картины «Стена Бродского» уйдет с молотка. Аукцион продлится до 22:00 7 июня.

Работа размером 229×161 см была создана в рамках перформанса в Петербурге в 2021 году. Картина выполнена печатью по цементной штукатурке с доработкой маслом и холстом, оформлена рамой цвета под золото.

Как сообщили в Instagram-аккаунте URBAN-фреска, полученные с продажи средства пойдут на благотворительность — поддержку петербургского стрит-арта. Стартовая цена лота — 1 рубль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закрасили потрет Бродского на улице Пестеля. Автор фрески добавил, что планирует разместить картину на Манхэттене – там он планирует сделать все в рамках закона, чтобы искусство не называли актом вандализма.

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Кусок стены с закрашенным портретом Бродского продадут на аукционе
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