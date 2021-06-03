В Петербурге на Камышевой улице потушили пожар

Сегодня ночью в Приморском районе случился пожар.

В половине третьего поступила информация об огне по улице Камышовая, 6к4, сообщает ГУ МЧС по Северной столице. В двухкомнатной квартире общей площадью 50 «квадратов» сгорела мебель на кухне и в коридоре на площади 20 «квадратов».

В половине пятого утра пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

К тушению пожара привлекалось 3 машины и 15 человек личного состава МЧС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подростки били припаркованные машины и расписывали их расистскими лозунгами. В Приморском районе юные скинхеды испортили десятки автомобилей. Местом происшествия стала улица Зверевой,3 у ЖК «Шуваловский». В ночь на 2 июня подростки испортили автомобили. Они били ногами по стёклам припаркованные машины, разбивали их и убегали.