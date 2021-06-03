В России за сутки коронавирус подтвердился у 8 933 человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 8 933 человек
За последние 24 часа в России выявили 8 933 случая КОВИД. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных ковид-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 933 человек.

Об этом стало известно сегодня в четверг, 3 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 5 099 182 человек.

За прошедшие 24 часа побороть болезнь смог 9 383 пациентов, 393 человека скончались в результате осложнений.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 841 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 876 человека. Третье место у Подмосковья — 770 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 87 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Финляндском вокзале открылся пункт вакцинации от коронавируса.

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