Безопасность, которая дорого обошлась: за сутки в полицию Петербурга обратились четверо пенсионеров, у которых мошенники выманили сотни тысяч рублей

Безопасность, которая дорого обошлась: за сутки в полицию Петербурга обратились четверо пенсионеров, у которых мошенники выманили сотни тысяч рублей
Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Полиция Северной столицы с пугающей частотой принимает заявления от пожилых петербуржцев, которые стали жертвами мошенников. Как прервать этот замкнутый круг, неясно, но злоумышленники и не думают умерять аппетиты.

Так, в два часа дня 2 июня в отдел полиции по Пушкинскому району обратился 83-летний пенсионер, которому 31 мая с различных номеров звонил неизвестный. Мужчина упорно представлялся сотрудником безопасности банка, в котором петербуржец держал сбережения. Он объяснял, что на банковском счете пенсионера происходят подозрительные операции и пожилой мужчина доверчиво перевел на указанный незнакомцем счет 400 тысяч рублей.

В Невском районе жертвой аферистов стала 60-летняя пенсионерка, проживающая на улице Бабушкина в Невском районе. Ей также позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка. В этот раз мошенническая схема принесла преступникам 200 тысяч рублей.

Увы, иногда речь идет о миллионах утерянных доверчивыми стариками средств. 68-летний житель улицы Кораблестроителей таким образом лишился 1 млн 57 тысяч рублей накоплений. Мошенники позвонили ему несколько раз, 1 и 2 июня — оба раза мужчина не почувствовал подвоха.

Примечательно, что в первый день лета еще 935 тысяч рублей преступникам перевела его соседка, 62-летняя женщина, также проживающая на Кораблестроителей. Петербурженка сначала отправила аферистам 835 тысяч рублей сбережений, а затем взяла кредит еще на 100 тысяч, которые также получили мошенники.

Напомним, что злоумышленники действуют изощренно, втираясь в доверие к будущем жертвам. Так, телефонные мошенники звонят гражданам с определенных номеров — московских, региональных (в зависимости от того, где живет жертва) или похожих на номера официальных организаций. В этих случаях они меняют цифры местами или заменяют одну — оригинальные номера банковских колл-центров повторить нельзя, уверяет эксперт по информационной безопасности Алексей Сизов.

В связи с этим, даже если звонок поступает с «убедительного», но неизвестного номера, нужно быть настороже.

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