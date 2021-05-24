Эксперт назвал предпочтение телефонных мошенников

Один ход позволяет мошенникам еще до начала разговора начать заставить потенциальную жертву доверять.

Специалист в области информационной безопасности Алексей Сизов в беседе с радио «Sputnik» сообщил, что телефонным мошенникам больше нравится звонить гражданам с определенных номеров. Это позволяет совершить еще и визуальный обман.

Чаще всего телефонные мошенники выбирают номера, которые довольно схожи с теми, что есть у реальных организаций.

Алексей Сизов объяснил, что номер может быть якобы московский или региональный. Такой телефон отличается на одну лишь цифру или цифры те же, однако их меняют местами.

Сизов ртмечает, что оригинальные номера банковских колл-центров нельзя повторить. Потому как ранее российские власти собрали со всех подобных организаций номера и обеспечили им должную защиту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что установлен новый рекорд: мошенники выманили у 54-летней россиянки 400 млн рублей.