Эксперт назвал предпочтение телефонных мошенников

Эксперт назвал предпочтение телефонных мошенников
Эксперт раскрыл предпочтения телефонных мошенников. Фото: pixabay.com

Один ход позволяет мошенникам еще до начала разговора начать заставить потенциальную жертву доверять.

Специалист в области информационной безопасности Алексей Сизов в беседе с радио «Sputnik» сообщил, что телефонным мошенникам больше нравится звонить гражданам с определенных номеров. Это позволяет совершить еще и визуальный обман.

Чаще всего телефонные мошенники выбирают номера, которые довольно схожи с теми, что есть у реальных организаций.

Алексей Сизов объяснил, что номер может быть якобы московский или региональный. Такой телефон отличается на одну лишь цифру или цифры те же, однако их меняют местами.

Сизов ртмечает, что оригинальные номера банковских колл-центров нельзя повторить. Потому как ранее российские власти собрали со всех подобных организаций номера и обеспечили им должную защиту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что установлен новый рекорд: мошенники выманили у 54-летней россиянки 400 млн рублей.

деньги номера телефонов телефонные мошенники


 

Новости партнеров
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России пробуют комбинированную вакцину против ковид-19 и гриппа
Более 1,8 млн россиян привились от клещевого энцефалита в этом году
Эксперт назвал предпочтение телефонных мошенников
Пандемия заставила россиян тщательнее следить за учетом денег
Стало известно, почему самолет из Екатеринбурга не долетел до Петербурга и ...
В Петроградском районе таксист протащил пассажира его по асфальту
Ночью в центре Петербурга мужчины не могли поделить женщину
В аэропорту Пулково 24 мая задержали два самолета