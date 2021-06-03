На Гражданском проспекте мужчина получил по голове, ремонтируя машину, но отправился в полицию вместо нападавшего

Иногда события в Северной столице развиваются самым неожиданным образом: так, пострадавший от удара по голове петербуржец сам оказался в полиции и, как выяснилось позже, неспроста.

В среду, 2 июня, около трех часов дня 30-летний индивидуальный предприниматель занимался ремонтом легковушки «Опель Омега» — возможно, мужчина специализировался на починке автомобилей. В этот момент к нему подошел неизвестный и ударил по голове. Мотивы нападавшего, однако, остались невыясненными. Тем не менее, бизнесмен среагировал оперативно, достав из кармана аэрозольный пистолет «Добрыня».

Возможно, он хотел лишь напугать оппонента, но случайно выстрелил в землю. В результате предприниматель оказался в отеле полиции, где в его отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство. После бюрократической процедуры пострадавшего отправили в городскую больницу №3, медики диагностировали у него ушиб головы. Какую роль в этом инциденте сыграл туманный обидчик — до конца непонятно. Однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что стрелявший оказался не так прост: в его биографии есть несколько судимостей — за подделку документов и незаконный оборот наркотиков. Кроме того, он был фигурантом уголовных дел о мошенничестве и угрозе убийством. Петербуржец, как передают полицейские, угрожал ножом собственной матери, находясь в её квартире. Как это скажется на решении правоохранителей по возбуждению дела, неизвестно.

В тот же день в Выборгском районе полиции пришлось гоняться за 37-летним автомаляром и 33-летней женщиной-курьером. По версии правоохранителей, мужчина распылил в лицо 63-летнего администратора агенства недвижимости аэрозольный баллончик, а также ударил камнем по голове. Пострадавший в результате заработал черепно-мозговую трамву, гематому и химический ожог глаза.

Задержанный, как выяснилось, больше десятка раз привлекался к уголовной ответственности — в основном, по статьям, связанным с кражей и наркотиками. За что в отдел забрали его спутницу, не уточняется. Оба находятся в помещении временного содержания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.