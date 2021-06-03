В Ленобласти будут производить сырье для вакцин различного спектра

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

Также в регионе создадут специализированные птицеводческие хозяйства.

В Ленинградской области планируют производить сырье для вакцин различного спектра действия. Об этом сегодня, 3 июня, заявил губернатор региона Александр Дрозденко на ПМЭФ.

Известно, что в регионе хотят создать специализированные птицеводческие хозяйства с инкубацией куриных яиц, которые являются основой для производства иммунобиологических препаратов. На строительство предприятий планируют потратить более 1,5 миллиардов рублей, благодаря им появится 200 рабочих мест.

«Созданные в Ленинградской области площадки по инкубации яйца обеспечат независимость отечественных производителей от поставок сырья из-за рубежа, гарантируют высокое качество производимых вакцин и откроет доступ отечественным препаратам на мировой рынок»,

— подчеркнул Александр Дрозденко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Дрозденко заявил: развитие метро Петербурга невозможно без сортировочной станции в Ленобласти.