Россию с июля могут открыть для «вакцинного туризма»

Россию с июля могут открыть для «вакцинного туризма»
В России ежедневно обновляются данные о числе привитых граждан. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

С июля Россия может открыть свои границы для людей, которые решат пройти вакцинацию «Спутником V». Такое заявление сделал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Об этом стало известно в четверг, 4 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, уже сейчас в Россию приезжают мировые знаменитости, чтобы пройти прививку. Имена из соображений конфиденциальности он называть не стал.

Вероятно, этот опыт расширят — в июле Россию могут открыть для вакцинного туризма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от коронавируса. В частности, он заявил, что многие в силу «неграмотности» не знают механизм работы прививок и боятся развития каких-либо заболеваний.

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