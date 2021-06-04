ВОЗ хочет, чтобы до конца 2021 года от коронавируса привили 30% населения планеты

ВОЗ хочет, чтобы до конца 2021 года от коронавируса привили 30% населения планеты
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Специалисты надеются на ускорение темпов вакцинации.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках ПМЭФ заявил, что к концу 2021 года нужно привить от коронавируса 30% населения планеты. В таком случае удастся снизить темпы распространения инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

«Отсутствие вакцинации – это угроза для всех стран… Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и привить к сентябрю по крайней мере 10% населения каждого государства и как минимум 30% к концу года»,

— сказал он.

Также в ВОЗ убеждены, что в первую очередь нужно прививать врачей и людей из групп риска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Индии выявили новый штамм COVID, опасный для вакцинированных.

вакцинация ВОЗ пандемия


 

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