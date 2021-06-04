Врач рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды

Для ОРВИ, в отличие от гриппа и COVID-19, характерно чихание.Фото: pixabay

Для ОРВИ, в отличие от гриппа и COVID-19, характерно чихание.Фото: pixabay

Заражение COVID-19 сопровождается симптомами, свойственными и для простудных заболеваний, однако отличить болезни друг от друга все-таки можно. Об этом рассказала врач Наталья Гарскова.

По ее словам, у простывшего человека не ломит тело, как при коронавирусе и гриппе, при которых этот признак является ведущим. У ОРВИ на первый план выходят воспаление и отечность слизистых носа, а также болевые ощущения в горле и кашель.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметила, что для ОРВИ, в отличие от гриппа и COVID-19, характерно чихание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург доставлена новая партия «КовиВак». Новая партия вакцины против коронавирусной инфекции получена в количестве 3 900 комплектов доз.