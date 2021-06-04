Путин призвал страны помогать друг другу в борьбе с пандемией от коронавируса – прям как Россия

Президент отметил, что на данный момент далеко не у всех жителей планеты есть доступ к вакцинам.

Президент России Владимир Путин сегодня, 4 июня, выступает на ПМЭФ. Свою речь он начал с разговора о важности борьбы с пандемией коронавируса, заявив, что сейчас привиты всего 10% населения планеты. Политик считает, что низкие темпы вакцинации связаны с отсутствием технологий или средств на закупку препаратов в некоторых странах. Есть и другая причина: политические мотивы мешают властям иностранных государств закупать некоторые вакцины.

«Помощь со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна. К сожалению, своя рубашка ближе к телу – так получается в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе»,

— считает Путин.

Президент добавил, что в России изобрели четыре вакцины, «Спутник V» одобрили в 66 государствах. Он выразил надежду, что зарубежные партнеры начнут помогать друг другу так же, как это делает Россия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал ПМЭФ-2021 хорошим знаком для мировой экономики.