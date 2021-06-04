Путин считает, что Россия хорошо справляется с экономическим кризисом

В стране есть некоторые проблемы, но никакой катастрофы не наблюдается.

Президент России Владимир Путин сегодня, 4 июня, выступил на ПМЭФ. Он отметил, что во всем мире из-за пандемии коронавируса наблюдается экономический кризис. Несмотря на это, страна хорошо справляется с вызовами времени. Политик убежден, что нет никакой катастрофы, хотя безработица, безусловно, встречается чаще.

Путин считает, что нужно действовать адресно, учитывая специфику конкретных регионов. Также он призывает поддерживать молодежь и в том числе желание молодых россиян заниматься бизнесом.

«Ключевое условия для повышения доходов населения – это экономический рост»,

— подытожил Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил правительству создать условия для приезда иностранцев в Россию на вакцинацию.