Со следующей недели Финляндия разрешит въезд еще одной категории россиян

Финляндия расширила список людей, кому разрешено приезжать в страну на основе родственных связей. Об этом сообщили на сайте финского правительства.

В пятницу, 4 июня, стало известно, что с 7 числа помимо супругов и несовершеннолетних детей, в перечень родственников, на которых будет распространяться нововведение, включены также супруги, дети, родители, родители супруга, бабушки и дедушки.

Для всех остальных ограничения продлили до 27 июня из-за продолжающейся пандемии.

В настоящее время основанием для посещения Финляндии по личным неотложным обстоятельствам является также сдача вступительных экзаменов в учебное заведение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия начнет пускать владельцев дач в страну, но только по уважительной причине. Это, например, проведение необходимого ремонта.