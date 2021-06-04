В Ленобласти ожидается жаркая суббота

В Ленобласти ожидается жаркая суббота
В регионе будет довольно жарко. Фото: Pixabay

Воздух успеет прогреться до плюс 28 градусов.

В Ленинградской области уже завтра, 5 июня, ожидается жаркая погода. Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, что днем температура воздуха составит до плюс 28 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

При этом ночью будет прохладно – от плюс шести до плюс 14 градусов, все зависит от района. Днем же нагрянет настоящая летняя жара, так что жителям Ленобласти стоит избегать долгого нахождения на улице и не забывать пить воду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ожидается 30-градусная жара на выходных. Погода будет малооблачной, без осадков.

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