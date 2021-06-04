В Ленобласти ожидается 30-градусная жара на выходных

В Ленобласти ожидается 30-градусная жара на выходных
В Ленобласти ожидается 30-градусная жара. Фото: pixabay.com

В ближайшие выходные в Ленобласти ожидается малооблачная погода, без осадков.

Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров покажут +4…+9 градусов, у водоемов до +13 градусов, днём температура воздуха ожидается на уровне +22…+27 градусов.

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — понижаться. Днем 5 и 6 июня в регионе воздух прогреется до +30 градусов.

Напомним, в Петербурге сегодня не будет дождей, однако теплу до сих пор не удается пробиться в город. Столбик термометра едва достигнет отметки в плюс 15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре назвали причины похолодания в европейской части России. После 1 июня россияне могут уверенно переходить на летний гардероб.

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