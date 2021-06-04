Новый корпус онкоцентра построят в Петербурге за 5,5 млрд рублей

Новый корпус онкоцентра построят в Петербурге за 5,5 млрд рублей
Стороны планируют создать в Приморском районе госпитальный корпус Центра протонной терапии. Фото: Pixabay

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Северной столицы и группа компаний МИБС подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны планируют создать в Приморском районе госпитальный корпус Центра протонной терапии. Там будут оказывать помощь россиянам в борьбе с онкологией. Корпус оснастят современными и перспективными технологиями лечения рака.

В проект инвестируют не менее 5,5 млрд рублей. Предполагается, что новый корпус онкоцентра будет построен до 2024 года. Об этом сообщили в Смольном.

Также проект предусматривает создание первого в России симуляционного центра для рентгенологии, радиологии и лучевой терапии. Там будут готовить врачей для всей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино договорились построить инфекционную больницу.

здравоохранение медицина новости СПб онкоцентр ПМЭФ строительство


 

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