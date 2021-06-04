«Аэрофлот» готовится возобновить полеты в Египет в ближайшие дни

&#171;Аэрофлот&#187; готовится возобновить полеты в Египет в ближайшие дни
Он выразил надежду, что им удастся немного компенсировать рынок Турции Египтом. Фото: pixabay

Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что открытие новых рейсов в Египет ожидается в ближайшие дни.

Полубояринов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что заменить туристические направления в Турции будет сложно, но перевозчик рассчитывает на открытие египетских курортов в ближайшее время. Он выразил надежду, что им удастся немного компенсировать рынок Турции Египтом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково возобновил рейсы в Египет. Самолеты компании Nordwind скоро начнут летать Санкт-Петербург — Каир Забронировать билет можно на сайте петербургского аэропорта. Вице-президент Российского союза туриндустрии предупредил, что туры в Шарм-эль-Шейх и Хургаду сейчас дорогие, однако стоимость уменьшится.

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