В Ленобласти еще 89 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 89 человек заразились коронавирусом
При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано еще 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 5 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 45 698 случаев заболевания. При этом выздоровели 42 843 пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 857 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2897 человек. Третье место у Подмосковья — 775 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге уже месяц идёт диспансеризация.

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