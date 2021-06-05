В Ленобласти еще 89 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 5 июня.
С начала пандемии в регионе выявлено 45 698 случаев заболевания. При этом выздоровели 42 843 пациента.
По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 857 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2897 человек. Третье место у Подмосковья — 775 новых ковид-пациента.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.
Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге уже месяц идёт диспансеризация.