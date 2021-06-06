МЧС предупредило жителей Ленобласти об опасностях в 30-градусную жару

МЧС предупредило жителей Ленобласти об опасностях в 30-градусную жару
В жаркую погоду рекомендуется носить легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки и не забывать про головные уборы. Фото:Baltphoto/ Павел Долганов

В Ленобласти сегодня ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов. Спасатели предупредили местных жителей о возможных опасностях.

Об этом стало известно в воскресенье, 6 июня. Спасатели посоветовали населению ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки. Также рекомендуется чаще проветривать помещения и пользоваться кондиционерами, носить легкую одежду, не забывать про головные уборы и потребление воды.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, из-за теплой и сухой погоды в регионе возрастет опасность лесных пожаров, а у метеозавимых людей могут быть проблемы со здоровьем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 июня температура воздуха в 47-м регионе прогреется от +25 до +30 градусов. Осадки не прогнозируются.

ГУ МЧС России по Ленобласти жара ленобласть


 

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