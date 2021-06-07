Опасные каникулы: в Петербурге и Ленобласти дети массово выпадают из окон

Жаркие летние дни заставляют жителей Северной столицы и Ленинградской области держать окна открытыми. Увы, при этом граждане иногда ослабляют бдительность, что приводит к трагическим последствиям.

Так, 6 июня в Сосновом Бору на улице Красных Фортов из окна квартиры на первом этаже выпал двухлетний малыш. Ребенок играл с котом на подоконнике и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса — в результате мальчика госпитализировали. К счастью, медики среагировали оперативно и предприняли все необходимые меры, поэтому сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Тем не менее, следователи Выборгского района инициировали проверку по факту случившегося. Правоохранители изучат обстоятельства инцидента, чтобы убедиться, что это был только несчастный случай.

Стражи порядка подчеркивают, что, как показывает практика, наиболее распространенная причина таких происшествий — недосмотр взрослых. В связи с этим следователи настоятельно рекомендуют не оставлять детей в одиночестве в помещениях с открытыми окнами даже на самое непродолжительное время. Также нужно устанавливать на окна специальные замки, чтобы малыши не смогли их открыть.

Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье ребенка, напоминают в СК, лежит на родителях.

Добавим, что в большинстве случаев подобные инциденты заканчиваются куда более трагически. Так, сейчас врачи борются за жизнь двухлетней девочки, которая аналогичным образом выпала из окна, — облокотившись на москитную сетку, — но квартира при этом находилась на пятом этаже.

Все произошло около пяти часов вечера 4 июня на Гаванской улице в Василеостровском районе. По счастливому стечению обстоятельств девочка выжила, но её госпитализировали с ушибами легких, почек и печени, в тяжелом состоянии.

Добавим, что падения с высоты представляют угрозу не только для маленьких детей, но и для подростков. Недавно в петербургской больнице скончался девятиклассник, упавший из окна квартиры на девятом этаже на Дунайском проспекте. Обстоятельства и причины инцидента неизвестны. Пока правоохранителям удалось выяснить лишь что школьник плохо стал ОГЭ по математике.

В конце мая, в свой 17-й день рождения упал с высоты житель проспекта Ветеранов. Увы, для мальчика это также оказалось смертельным. В этот момент с ним в квартире находилась его девушка, но она отлучилась в туалет, поэтому обстоятельства трагедии остаются загадкой.

Упасть с высоты дети, однако, могут и за пределами квартиры или дома. Около восьми вечера 6 июня в детскую городскую больницу №1 госпитализировали восьмилетнюю жительницу улицы Тамбасова. У ребенка диагностировали травму головного мозга и перелом основания черепа — состояние девочки медики оценили как тяжелое.

Выяснилось, что первоклашка играла на детской площадке возле дома и упала с высоты 1,5 метра. Находилась ли школьница в это время под присмотром взрослых, неизвестно.