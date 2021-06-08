Из тату-салона в Петербурге вечером увезли два трупа

В Петербурге в тату-салоне нашли два трупа. Фото: Pixabay

В Петербурге в тату-салоне нашли два трупа. Фото: Pixabay

В Петербурге Центральном районе города в одном из салонов тату были найдены два трупа.

Два бездыханных тела были найдены в тату-салоне накануне вечером, в понедельник, 7 июня. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

О том, что послужило причиной смерти в данный момент не ясно.

Отмечается, что данный салон располагается по адресу улица Жуковского, дом 4.

Известно, что трупы были вывезены примерно в 21:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Пушкинском районе города было найдено тело 35-летней женщины, у которой было трое детей.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого.