Из тату-салона в Петербурге вечером увезли два трупа

Из тату-салона в Петербурге вечером увезли два трупа
В Петербурге в тату-салоне нашли два трупа. Фото: Pixabay

В Петербурге Центральном районе города в одном из салонов тату были найдены два трупа.

Два бездыханных тела были найдены в тату-салоне накануне вечером, в понедельник, 7 июня. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

О том, что послужило причиной смерти в данный момент не ясно.

Отмечается, что данный салон располагается по адресу улица Жуковского, дом 4.

Известно, что трупы были вывезены примерно в 21:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Пушкинском районе города было найдено тело 35-летней женщины, у которой было трое детей.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого.

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