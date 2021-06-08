Под Петербургом ранним утром полыхала баня на 100 «квадратах»

Под Петербургом ранним утром полыхала баня на 100 &#171;квадратах&#187;
Пожар во Всеволожском районе потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Во Всеволожском районе Ленобласти утром вторника, 8 июня, случился пожар в частном секторе. О пострадавших не сообщалось.

По информации главного управления МЧС по области, жители поселка Западная Лица сообщили в экстренные службы о пожаре в 05:10. На улице Адмирала Нахимова загорелась баня.

На борьбу с огнем направили 100 и 147 пожарные части областной противопожарной службы, а также 57 пожарно-спасательную часть Петербурга. Всего на месте происшествия работали 12 человек с привлечением трех пожарных машин.

Огонь распространился по площади в 100 квадратных метров. Предварительно, никто в пожаре не пострадал.

Дознанием по пожару занимается районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на Озерном переулке 17 спасателей тушили 8 «квадратов» мусора.

Всеволожский район ленобласть пожар


 

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