Под Петербургом ранним утром полыхала баня на 100 «квадратах»

Во Всеволожском районе Ленобласти утром вторника, 8 июня, случился пожар в частном секторе. О пострадавших не сообщалось.
По информации главного управления МЧС по области, жители поселка Западная Лица сообщили в экстренные службы о пожаре в 05:10. На улице Адмирала Нахимова загорелась баня.
На борьбу с огнем направили 100 и 147 пожарные части областной противопожарной службы, а также 57 пожарно-спасательную часть Петербурга. Всего на месте происшествия работали 12 человек с привлечением трех пожарных машин.
Огонь распространился по площади в 100 квадратных метров. Предварительно, никто в пожаре не пострадал.
Дознанием по пожару занимается районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на Озерном переулке 17 спасателей тушили 8 «квадратов» мусора.