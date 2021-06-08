Поломанная женщина с Нагорной умерла в больнице через два дня

Поломанная женщина с Нагорной умерла в больнице через два дня
Женщина со множественными травмами умерла в больнице через два дня. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Красносельском районе в больницу в тяжёлом состоянии была доставлена избитая женщина, которая через несколько дней скончалась.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 июня в 19:05 с улицы Нагорной, дома 40 в городскую больницу привезли 46-летнюю женщину, она находилась в алкогольном опьянении.

Медицинские работники диагностировали у нее язвенную болезнь желудка, закрытый перелом плечевой кости, ушибы правого бедра, плеча и голени.

Через два дня, 7 июля пострадавшая скончалась.

Сообщается, что камер видеонаблюдения на месте происшествия не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в городе Сланцы мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге сын сломал родному отцу свод основания черепа.

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