Футболисты «Зенита» отправляются в турне Кубка чемпионов РПЛ по российским городам

Петербургская команда «Зенита» начинает путешествие главного футбольного трофея страны. Кубок чемпионов впервые покажут в шести городах России.

С 12 по 26 июня кубок чемпионов представят во Владивостоке, Сургуте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и Петербурге. Его покажут на городских площадях и футбольных фан-зонах. Об этом сообщается на сайте ФК.

Трофей привезут сине-бело-голубые, а также болельщики, которые победят в конкурсе «Покажи кубок России». Конкурс стартует 7 июня на страницах «Зенита» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

Кубок представят во Владивостоке 12 июня, в Сургуте — 14 июня, в Челябинске — 16 июня, в Нижнем Новгороде — 18 июня, в Самаре — 21 июня, в Петербурге — 25-26 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ростов» выкупил у «Зенита» Прохина, а затем отдал игрока в аренду «Сочи».