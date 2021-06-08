Сергей Перминов о ПМЭФ-2021: Это — первая ласточка в постковидной реальности

Каждая сфера и каждый регион России не остался без внимания на ПМЭФ. Фото: Совет Федерации РФ

Каждая сфера и каждый регион России не остался без внимания на ПМЭФ. Фото: Совет Федерации РФ

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, принимавший участие в работе ПМЭФ в этом году, оценил знаковость состоявшегося мероприятия.

Это первое такое мероприятие в постковидной реальности, отметил он, сообщает Online47. Это новая технология безопасности, разработанная в России, заметил Перминов. Он также заметил, что форум успешно привлек внимание бизнеса. Каждая сфера и каждый регион России не остался без внимания на ПМЭФ.

Перминов отметил, что Ленобласть на ПМЭФ в очередной раз доказала, что она — регион-лидер, потому что подписала новые договоры на триллион рублей. Сенатор не забыл упомянуть, что состоялось знаковое событие: запустили первую нитку «Северного потока-2».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщила в Петербурге на ПМЭФ соглашений подписали более, чем на 600 млрд рублей.