Легковушка сбила пешехода в Пушкине

Во вторник, 8 июня, в Пушкинском районе Петербурга мужчина попал под колеса легкового автомобиля.

Дорожный инцидент произошел днем на Петербургском шоссе, 10, сообщает Мойка78.

По предварительной информации, мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора у ЛГУ имени Пушкина и попал под колеса иномарки. По словам очевидцев, его отбросило в сторону автобусной остановки.

«Он чудом не попал под колеса автобуса», — рассказали свидетели произошедшего.

На место происшествия прибыла реанимация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутренней стороне КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смоли поделить пять автомобилей. Авария случилась в понедельник, 7 июня. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».