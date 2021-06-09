В Петербурге от коронавируса умерло еще 48 человек

В Петербурге от коронавируса умерло еще 48 человек
Коронавирус в Петербурге продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 48 случаев.

Об этом стало известно в среду, 9 июня. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столица обошла Москва. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 1 541 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 14 717 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 124 895 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция упростила правила въезда для вакцинированных россиян.

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