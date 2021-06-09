В Ленобласти еще 85 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 9 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 46 046 случаев заболевания. При этом выздоровели более 43 171 пациент.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 18 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 4 124 человека. Следом идет Петербург — 852 новых ковид-пациентов. Третье место у Подмосковья — 781 инфицированных.

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